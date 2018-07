به گزارش جوان آنلاین، حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در رشته توئیتی در صفحه توئیتر خود با عنوان "دعوا سر لحاف ملا نیست" نوشت:

ترامپ از همان آغاز کار خود، پروژه "تغییر رژیم" در ایران را با صراحت هر چه بیشتر کلید زده است. او برای موفقیت این پروژه به یک ابزار اصلی نیاز دارد و آن چیزی نیست جز از کار انداختن سامانه اصلی نظام.

فوکو در جریان حضور خود در جریان انقلاب اسلامی به سرعت دریافت که سامانه اصلی نظام پادشاهی ارتش است و با فروپاشی ارتش، نظام پهلوی به پایان خواهد رسید. حال سوال این است که سامانه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ سامانه اصلی نظام بر طبق قانون اساسی دو عنصر ولایتی وجمهوریتی است.

برافتادگانِ آلبانی و براندازانِ هشتگی از سر هشیاری شیطانی به این نتیجه رسیده اند که ولایت و رقابت، دو عنصر بنیادین در سامانه اصلی نظام است و اگر آن دو را تخریب کنند دیگر کار تمام است.

این فرایند تحقیر و "نمایشی" دانستن انتخابات از شبه همایش پاریس در سال گذشته یعنی اندکی پس از انتخابات 96 شروع شد. آنجا بود که مدعوین گرانقیمت امریکایی و فرانسوی گفتند روحانی "امنیتی" است و نه انتخاباتی.

چندی بعد ترامپ در همان نخستین سخنرانی سازمان مللی خود با ادبیات تروریستها و صهیونیستها گفت این رژیم یک دیکتاتوری است که در پس ماسکی دروغین از دموکراسی پنهان شده و ملت ایران در برابر یک "انتخاب" قرار گرفته اند که یا باید این رژیم را بپذیرند یا از آن عبور کنند:

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the people will face a choice. Will they continue down the path of poverty, bloodshed, and terror, or will the Iranian people return to the nation's proud roots as a center of civilization, culture, and wealth?

در این حالت دیگر مسئله بر سر "انتخابات" (یعنی گزینش این یا آن کاندیدا) نیست بلکه مسئله "انتخاب" است میان استمرار نظام یا سقوط آن. همه دعوا از همان لحظه کمپین "من پشیمانم" به مسئله انتخابات برمی گردد.

اعتماد سازی در فرایند انتخابات و امید سازی پس از انتخابات مسئله محوری است؛چه آنجا که ملت با شور و هیجان به صندوق‌های انتخابات هجوم می‌آوردند و چه آنجا که قصور یا تقصیر هر رئیس جمهور در اجرای وعده‌های انتخاباتی زمینه‌ساز عبور از انتخابات و پر رونق شدن توطئه‌های نا امیدسازی می شود.