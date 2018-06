جوان آنلاین: سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت سلامت خون ایرانیان، گفت: خون اهدایی در ایران یکی از سالم‌ترین خون‌های اهدایی جهان است که به همت یک و نیم میلیون اهدا کننده که سالانه بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خون اهدا می‌کنند، تحقق یافته است.



دکتر بشیر حاجی‌بیگی درباره وضعیت سلامت خون در ایران گفت: در سه سال گذشته مجموعا بیش از ۲.۵ میلیون واحد پلاسمای مازاد بر نیاز مصرف بیمارستانی کشور برای تولید قراردادی دارو‌های انعقادی مشتق از پلاسما به شرکت بیوتست در آلمان فرستاده شده است و بر اساس مقررات حاکم بر تولید دارو‌های مشتق از پلاسما مورد آزمایش بررسی ژنوم ویروس‌های هپاتیت A، هپاتیت B، هپاتیت C، HIV نوع ۱ و ۲ و پاراویروس نوع B. ۱۹ قرار گرفته است.



وی افزود: در این میان از این تعداد پلاسمای اهدایی در طی سه سال فقط دو مورد هپاتیت A. و دو مورد هپاتیت C. دیده شده و شیوع پاراویروس نوع ۱۹ که شیوع بالایی در جوامع مختلف دارد نیز در خون اهداکنندگان ایرانی هم‌سطح جوامع پیشرفته دنیاست. همچنین در این بررسی‌ها هیچ موردی از هپاتیت B، HIV نوع ۱ و ۲ در بیش از ۲.۵ واحد پلاسمای حاصل از خون اهدا کنندگان ایرانی دیده نشده که این موضوع بیانگر سطح بالای رعایت بهداشت در جامعه ایران است.



حاجی‌بیگی ادامه داد: بر اساس اطلاعات مرتبط با آزمایش بررسی ژنوم پلاسمای مازاد بر مصرف در ایران که برای تولید دارو‌های مشتق از پلاسما ارسال شده است، تخمین خطر سه ویروس هپاتیت B، C. و HIV در پلاسمای تولید شده در سازمان انتقال خون ایران هم‌سطح و قابل رقابت با کشور‌های اروپایی است و از نظر آماری خون و فرآورده‌های خونی تولید شده در ایران سالم‌تر از خون و فرآورده‌های خونی تولید شده در کشور آمریکا است. به عبارت دیگر خطر انتقال عفونت‌های هپاتیت B، C. و HIV در انتقال خون ایران به طور معنی داری از کشور آمریکا کمتر و در سطح کشور‌های اروپایی است.



سخنگوی سازمان انتقال خون ایران همچنین گفت: نتایج بررسی آزمایش ژنوم ویروس‌های هپاتیت B، C. و A.، پاراویروس B. ۱۹ و HIV در پالایش قراردادی پلاسمای مازاد بر مصرف حاصل از اهدای خون کامل که به شرکت سی‌اس‌ال در سوئیس برای تولید دارو‌های مشتق از پلاسما ارسال شده است، نشان می‌دهد که در جریان تولید ۵۷ هزار و ۳۵۵ لیتر پلاسمای ایرانی که حاصل از ۳۰۱ هزار ۸۸۸ اهدای خون کامل در ایران بوده است، هیچ موردی از هپاتیت B، هپاتیت C. و HIV دیده نشده و تنها چهار مورد هپاتیت A. و ۵۲ مورد پاراویروس B. ۱۹ مثبت شده است.



حاجی‌بیگی تاکید کرد: این نتایج که بر روی یک جمعیت آماری بیش از ۲۰۰ هزار مورد انجام شده، نشان می‌دهد که آزمایش‌های غربالگری و انتخاب اهدا کنندگان در ایران به خوبی انجام می‌شود و خون اهدایی در ایران یکی از سالم‌ترین خون‌های اهدایی جهان است که به همت یک و نیم میلیون اهدا کننده که سالانه بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خون اهدا می‌کنند و تلاش همکاران انتقال خون برای تامین خون سالم و کافی تحقق یافته است.