به دخالت سیاست درفوتبال پایان دهید

ملي‌پوش فوتبال کشورمان که با شبکه تلويزيوني EPSN گفت‌وگو مي‌کرد، درباره اطلاعيه شرکت نايک قبل از جام جهاني مبني بر اينکه به بازيکنان ايراني کفش نمي‌دهد، مي‌گويد: «صراحتاً عرض مي‌کنم ما به اين چيزها اهميت نمي‌دهيم. کاري که شرکت نايک انجام داد، بي‌احترامي بود. ما به عنوان مجموعه‌اي درباره اين موضوع صحبت کرديم. سياست ارتباطي به ورزش و فوتبال ندارد. نبايد چنين مسائلي به زمينه ورزش وارد شود. اين شرکت به برند تجاري خود ضربه زد، چراكه چهره‌اي که از خود به 80 ميليون ايراني نشان داد، زيبا نبود.» ستاره تيم ملي ايران در ادامه از اثرات تحريم‌ها و دخالت دادن سياست در فوتبال، در آماده‌سازي براي جام جهاني صحبت مي‌كند: «ما به دليل تحريم‌ها نه زمين بازي خوب و نه بازي‌هاي تدارکاتي خوبي داشتيم. فكر مي‌كنم وظيفه‌ام اين است که اين جمله را بگويم، ما را رها کنيد. بچه‌هاي ما فقط فوتبال بازي مي‌کنند. آنها فقط بازيکنان فوتبال هستند و مثل بقيه بازيکنان دنيا فقط فوتبال بازي مي‌کنند. آنها عليه کسي يا چيزي نيستند و تنها مي‌خواهند خودشان را نشان دهند و فوتبال بازي کنند. ما تحت لواي فدراسيون جهاني فوتبال(فيفا) در جام‌جهاني بازي مي‌کنيم و اساس فيفا هم عدم دخالت سياست در فوتبال است، با اين حال اين اتفاق نيفتاده است. اين اتفاق واقعاً نسبت به اين 23نفري که مي‌خواهند فوتبال بازي کنند، عادلانه نيست.» هواداران ايراني هم بلافاصله بعد از برد ايران مقابل مراکش پاسخ نايکي را دادند و تمسخر اين برند امريکايي توسط آنها به سرعت در شبکه‌هاي اجتماعي و در سراسر جهان پخش شد. يکي از اين موارد، اين بود که هواداران ايراني شعار تجاري نايکي را که «just do it» است به معناي «فقط انجامش بده» به تمسخر گرفتند و اين شعار را به «We just did it without you» به معني «بدون شما انجامش داديم» تغيير دادند.