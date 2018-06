امير خوراكيان، در مورد رنكينگ تلگرام در ايران پس از فيلترينگ اين پيام‌رسان گفت: بررسي ترافيك دامنه‌هاي پيام‌رسان تلگرام بر‌اساس آمار رتبه‌بندي ترافيك وب‌سايت الكسا در سه ماه گذشته نشان مي‌دهد كه دامنه Telegram. org (مربوط به تلگرام وب) با 33 رتبه كاهش داراي رتبه 300، t. me با 114 رتبه كاهش داراي رتبه 600 و telegtram. me با 765 رتبه كاهش داراي رتبه 2 هزار و 328 در ترافيك جهاني شده‌اند.

وي تصريح كرد: دامنه telegram. me كه به نرم‌افزار موبايلي تلگرام اختصاص داشته و از زمان رصد آن، رتبه 173 هزارمي جهان در سال 2015 را داشته است، در مدت سه سال به رتبه هزار و 520 ارتقا پيدا كرده بود، اما با مسدودسازي تلگرام در ايران در تاريخ 11 ارديبهشت، ميزان بازديد و ارجاع به اين دامنه‌ها با شيب بيشتري كاهش پيداكرده و به رتبه پايين‌تر از 2 هزار و 328 در تاريخ 19 خردادماه رسيده است.

معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي تأكيد كرد: در مقايسه آمار رتبه جهاني الكسا، پيام‌رسان‌هاي داخلي روند رشد بسيار پرشتاب‌تري نسبت به تلگرام در آغاز فعاليت داشته‌اند كه بسيار اميدبخش و نشان از اقبال كاربران به اين خدمت بومي است.

خوراكيان با اشاره به روند توسعه خدمات پيام‌رسان‌هاي داخلي اظهار اميدواري كرد: با توجه به ساختار رشد و شكوفايي خدمات فضاي مجازي و نمونه‌هاي موفق مطرح در دنيا، حضور كاربران در اين خدمات به توسعه و بلوغ آنها كمك كرده و بي‌شك با فرصتي كه كاربران ايراني به ارائه‌كنندگان خدمات داخلي خواهند داد، زمينه ايجاد زيرساخت‌هاي ملي و بومي براي كشور فراهم خواهد شد.