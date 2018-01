به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۷۶ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.



در این جلسه که به ادامه «بررسی پایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در برخی کشورها» اختصاص داشت؛ کارگروه آینده نگاری علم و نوآوری کمیسیون به معرفی الگو‌های پایش و برنامه پایش اشتغال در سطح کلان و نیز رتبه بندی دانشگاه‌ها براساس اشتغال فارغ­التحصیلان دانشگاه‌ها پرداخت و همچنین نقش دانشگاه‌ها در اشتغال فارغ التحصیلان با ارائه یک الگو مورد بررسی قرار گرفت.



در این گزارش در مورد وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور استرالیا مطرح شد، از میان ۶۸۳۶۰ فارغ التحصیل کارشناسی که در گزارش سالیانه AGS (Australian Graduate Survey) در سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفته اند، ۶۱.۶ درصد آن‌ها دارای کار تمام وقت، ۷.۱۹ درصد در حال ادامه تحصیل، ۷.۱۲ درصد دارای کار پاره وقت و ۹.۰ درصد بیکار و در جستجوی کار پاره وقت هستند.



در ادامه این گزارش و در مورد وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان در انگلستان در سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ گزارش DLHE (Destination of Leavers from Higher Education) مورد بررسی قرار گرفت و نقش و فعالیت دانشگاه Kent انگلستان در اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و رتبه بندی دانشگاه‌ها براساس قابلیت اشتغال فارغ التحصیلان براساس شاخص‌های QS (QS Graduate Employability Ranking) مورد ارزیابی قرار گرفت.



همچنین نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها براساس شاخص THE (Times Higher education) مبتنی بر قابلیت اشتغال دانشگاه‌ها در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفت که براساس این گزارش دانشگاه‌های کشور‌های آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن، هنگ کنگ و کانادا در رده‌های بالا قرار داشتند.



در ادامه جلسه اعضا به بیان نظرات و پیشنهاد‌های خود پرداختند که اهم آن می‌توان به، ایجاد یکپارچگی میان اطلاعات و داده‌های موجود در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان در کشور، تحول و سازماندهی در ارتباط دهی میان اشتغال و تحصیل، و شفاف سازی مرز‌های فعالیت اجرایی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اشاره کرد.



راه اندازی نظام جامع اطلاعات آماری با قابلیت تحلیل و سیاستگذار، تسهیل در مقررات به منظور ارائه آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال فارغ التحصیلان، گزارش گیری از عملکرد سازمان‌ها و نهاد‌های موجود در کشور در موضوع اشتغال، و مأموریت گرا کردن دانشگاه‌ها در راستای هدایت تحصیلی و شغلی دانشجویان به صورت توأمان از دیگر مواردی بود توسط اعضا مطرح شد.