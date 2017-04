شیوع هپاتیت را جدی بگیرید

با توجه به افزایش شمار مبتلایان به بیماری هپاتیت، سازمان بهشدات جهانی اعلام کرده که بیش از ۳۲۵ میلیون فرد آلوده به هپاتیت از وجود ویروس این بیماری در وجود خود بی‌خبرند و به همین دلیل به روش‌های درمانی مورد نیاز دسترسی ندارند.



«مارگارت چان» دبیرکل سازمان بهداشت جهانی معتقد است که هپاتیت ویروسی در حالا حاضر به یک چالش جهانی تبدیل شده و اقدامات فوری می‌طلبد.



از میان پنج نوع مختلف عفونت‌های هپاتیت که عامل ۹۶ درصد از تمام مرگ و میرهای ناشی از این بیماری است، ۳۲۵ میلیون مورد ابتلا به هپاتیت نوع B و C گزارش شده است. عفونت هپاتیت B به درمان درازمدت نیاز دارد و از این رو سازمان بهداشت جهانی نوعی داروی آنتی‌ویروس عمومی موسوم به «تنوفوویر» را برای درمان این بیماری توصیه می‌کند که در درمان ویروس HIV نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.



هپاتیت C را نیز تقریبا سریع می‌توان درمان کرد، اما درمان‌های آن برای بسیاری از بیماران گران تمام می‌شود. از این رو، فشار روی قیمت‌گذاری‌های مناسب داروهای مربوط به هپاتیت افزایش یافته و برخی شرکت‌های داروساز گام‌هایی برای عرضه دارو با قیمت‌های مناسب برداشته‌اند. به عنوان مثال، شرکت‌های داروساز هندی اقدام به تولید نسخه‌های ارزان‌قیمت‌تر برای فروش این قبیل دارو‌ها کرده‌اند.



بر اساس این گزارش، سازمان بهداشت جهانی در نظر دارد با همکاری دولت‌ها و شرکت‌های داروساز، دسترسی بیماران مبتلا به هپاتیت را به دارو‌ها تسهیل کند. بیشتر کشور‌ها امکاناتی از جمله انجام آزمایش‌های تشخیصی با هزینه کمتر از یک دلار و درمان هپاتیت C با هزینه پایین‌تر از ۲۰۰ دلار را در اختیار بیماران قرار می‌دهند، اما با وجود این کارها، هنوز هم شکاف‌هایی بین آزمایش و درمان این قبیل بیماران وجود دارد که سازمان بهداشت جهانی بر ضرورت رسیدگی به این موضوعات و حل سریع آن‌ها تأکید کرده است.



این سازمان جهانی اعلام کرده که هپاتیت ویروسی در سال ۲۰۱۵ حدود ۱/۳۴ میلیون نفر را به کام مرگ کشانده و آمار کشته‌های آن قابل مقایسه با مرگ و میر ناشی از بیماری‌های سل و ایدز است. از سوی دیگر، در حالی که کشته‌های ناشی از سل و ایدز در حال کاهش است، مرگ و میر ناشی از ابتلا به هپاتیت در حال رشد است و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۲ درصد افزایش داشته است.



حدود ۱/۷۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به هپاتیت C مبتلا شده‌اند و به این ترتیب شمار مبتلایان به این بیماری در دنیا به ۷۱ میلیون نفر رسیده؛ بنابراین، متخصصان به دنبال شناسایی فرآیندهای بهداشتی ناایمن و تزریق داروهای مورد نیاز برای علل اصلی بیماری هستند.



در این گزارش همچنین اشاره شده که به لطف اجرای طرح واکسیناسیون کودکان، عفونت‌های جدید ویروس هپاتیت B در حال کاهش است به طوری که در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۴ درصد کودکان زیر پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

به نقل از رویترز، سازمان بهداشت جهانی در اولین گزارش خود درباره گسترش این عفونت اعلام کرد: «با توجه به این که میلیون‌ها نفر از مردم جهان در معرض پیشرفت آهسته ابتلا به بیماری مزمن کبدی، سرطان و زایمان زودرس هستند، اقدامات لازم باید درباره آزمایش و درمان این بیماری در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد».