میوه هایی که ویتامین c زیادتري از پرتقال دارند

ویتامین C قدرت آنتی اکسیدانیِ قابل توجهی دارد و ضروری‌ترین ویتامین برای پیشگیری از سرماخوردگی محسوب می‌شود، برای آشنایی با برخی از خواراکی‌های حاوی ویتامین C با ما همراه باشید.

خانواده‌ی کلم‌ها

کلم‌هایی مثل کلم چینی، بروکسل و بروکلی فرمانروایان دنیای سلامتی‌اند. در هر فنجان از این کلم‌ها ۳۳ میلی گرم ویتامین C وجود دارد. خانواده‌ی کلم‌ها سرشار از مواد مغذی‌اند و می‌توانند با سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی مقابله کنند. کلم بروکسل چهار برابر بیشتر از هم خانواده‌های دیگر خود ویتامین C دارد، یعنی هر فنجان ۹۷ میلی گرم توجه داشته باشید بهترین شیوه‌ی پخت کلم‌ها بخارپز کردن است تا بیشترین میزان ویتامین‌های خود را حفظ کنند.

توصیه می‌کنیم از جوشاندن طولانی مدت این کلم‌ها خودداری کنید.



مرکبات

مرکبات منبع فوق‌العاده‌ی ویتامین C، پتاسیم، پکتین و ترکیبات فیتوشیمیایی می‌باشند که با آلرژی، آسم، سرطان، بیماری آب مروارید چشم، بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و سرماخوردگی مقابله می‌کنند.



کیوی

یک عدد کیوی درشت حدود ۸۰ میلی گرم ویتامین C و عناصر فیتوشیمیایی زیادی دارد.



این میوه‌ی خوشمزه همچنین حاوی میزان زیادی پتاسیم و پکتین، فیبرهای حلال است که میزان کلسترول خون را ثابت نگه می‌دارد.



کیوی تأمین کننده‌ی آنتی اکسیدان‌های لوتئین و زآگزانتین نیز می‌باشد که برای سلامت چشم ضروری‌اند.

باید بدانید ۱۱۵ گرم از این میوه حاوی فقط ۷۰ کالری است.





طالبی، خربزه

این میوه‌ها سرشار از ویتامین C و پتاسیم هستند و برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، بعضی از سرطان‌ها، بیماری‌های تنفسی، کاهش قدرت بینایی و آکنه موثر عمل می‌کنند.



نخود فرنگی

نخود فرنگی منبع خوب پروتئین‌های گیاهی و آهن است که برای گیاه‌خواران یک ماده‌ی غذایی مفید محسوب می‌شود.



نخود فرنگی احتمال پیشرفت بعضی از سرطان‌ها را کاهش می‌دهد و از افسردگی، بالا رفتن کلسترول و بیماری دژنراسیون ماکولای چشم پیشگیری می‌کند. ویتامین C. با اثرات منفی رادیکال‌های آزاد مقابله می‌کند و برای همین می‌تواند از بیماری آب مروارید پیشگیری کند.

برای حفظ بیشترین میزان ویتامین C نخود فرنگی توصیه می‌کنیم برای پخت آن از آب کمی استفاده کنید.



فلفل دلمه‌ای

فلفل دلمه‌ای حاوی ۳۲ کالری است، اما باید بدانید بر حسب رنگ‌های متنوع خود حاوی ویتامین‌های متنوعی نیز می‌باشند.



در حالت کلی فلفل دلمه‌ای به اندازه‌ی مرکبات حاوی ویتامین C است. این مواد غذایی از ابتلا به بیماری‌های قلبی، کاهش قدرت بینایی و گرفتن بینی پیشگیری می‌کند.



آناناس

سال‌های سال از این میوه‌ی خوشمزه برای درمان اختلالات روده و یبوست استفاده کرده‌اند و باید بدانید که این میوه‌ی استوایی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، استخوان‌ها و سلامت قلبی عروقی می‌شود.



یک فنجان آناناس تازه حاوی ۲۵ میلی گرم ویتامین C. و ۷۵ کالری است. آب آناناس نیز ویتامین C خود را حفظ می‌کند.



سیب زمینی

یک عدد سیب زمینی متوسط که با پوست کبابی شده است حاوی ۲۵ میلی گرم ویتامین C می‌باشد که ۲۵ درصد نیاز روزانه یک فرد بزرگسال را تأمین می‌کند.



اسفناج

اگر چه غذای مورد علاقه‌ی ملوان زبل منبع کامل آهن نیست، اما باید بدانید این ماده غذایی سرشار از کاروتنوئید است.

این مواد مغذی با همیاری ویتامین‌ها باعث پیشگیری از سرطان و کلسترول بالا شده و اجازه نمی‌دهد قدرت بینایی‌تان کاهش یابد.



ویتامین C موجود در اسفناج از دژنراسیون ماکولای چشم، آرتروز و سکته‌ی مغزی پیشگیری می‌کند.



سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرین یکی از سبزیجات سرشار از مواد مغذی مفید است. ویتامین C موجود در سیب زمینی شیرین از ابتلا به سرطان، بیماری‌های چشمی، افسردگی و بیماری‌های قلبی عروقی پیشگیری به عمل می‌آورد.



گوجه فرنگی

یک عدد گوجه فرنگی متوسط کاملاً رسیده دارای ۲۶ کالری و حاوی حدود ۲۳ میلی گرم ویتامین C می‌باشد.



گوجه فرنگی می‌تواند از ابتلا به بیماری‌های قلبی، عفونت‌های مجاری تنفسی، سرطان پوست و کاهش قدرت بینایی پیشگیری به عمل می‌آورد.



شلغم

شلغم جزو سبزیجات نسبتاً ارزان قیمت و بسیار سالمی است که آماده کردنش نیز بسیار ساده بوده و در عین حال حاوی ویتامین C. زیاد و اسید آمینه‌های ضروری است.



یک فنجان شلغم پخته شده حاوی ۳۵ کالری و ۱۸ میلی گرم ویتامین C می‌باشد؛ ویتامین C موجود در این ماده‌ی غذایی مانند آنتی اکسیدان قوی عمل می‌کند و رادیکال‌های آزاد را کنترل کرده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند.



کدو حلوایی

نصف فنجان کدو حلوایی پخته ۱۰ درصد از نیاز روزانه‌ی ما به ویتامین C را تأمین می‌کند.



کدو حلوایی یکی از سبزیجات رنگی و خوشمزه است که از پیدایش آکنه، بیماری‌های قلبی و اضافه وزن پیشگیری می‌کند.



توجه داشته باشید که جوشاندن کدو حلوایی در آب جوش باعث از بین رفتن ویتامین C و عناصر مغذی دیگر آن می‌شود.



برای پیشگیری از این مسئله توصیه می‌کنیم این ماده‌ی غذایی را بخار پز یا در فر آماده کنید.

بر خلاف تصور بسیاری از افراد پرتقال تنها میوه‌ای نیست که سرشار از ویتامین C است، بلکه این ویتامین مهم را می‌توانید در مواد غذایی چون کلم و سیب زمینی که سرشار از ویتامین و املاح مواد معدنی مورد نیاز بدن است پیدا کنید.