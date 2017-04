برگزاری کنفرانس دینامیک شاره ها در دانشگاه صنعتی شاهرود

محسن نظری با بیان این که فراخوان دریافت مقاله منتشر شده، در باره هدف برگزاری این کنفرانس هم گفت: هدف این کنفرانس ایجاد فضایی است که زمینه تبادل نظر و مشارکت را برای همگان در زمینه های مختلف دینامیک سیالات فراهم سازد.

وی ادامه داد:کنفرانس دینامیک شاره ها ضمن مطرح کردن مهم ترین یافته های علمی پژوهشگران، برای مشکلات صنعتی کشور هم راه حل ارائه خواهد کرد.

نظری گفت: نشست های صنعتی و کارگاه های آموزشی تخصصی به موازات نشست های پژوهشی شکل می گیرند تا دیدگاه های مختلف در کنار هم مطرح شوند.

وی بیان کرد: در این کنفرانس که شهریورماه با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود، انجمن فیزیک ایران و با حمایت سازمان هواشناسی کشور و سیویلیکا برگزار می شود از جامعه علمی و صنایع کشور دعوت می‌گردد تا با حضور اثر بخش خود ، به ارتقا و اعتلای علمی این کنفرانس، که خروجی آن یاری کننده صنایع کشور است، کمک نمایند.

نظری ابراز امیدواری کرد، تا دستاورد کنفرانس بتواند گره‌گشای مشکلات علمی کشور در حوزه دینامیک سیالات باشد.

وی گفت:همه مقاله های این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز ISC محتوای ملی نمایه خواهد شد و شرکت کنندگان می توانند از امتیازهای علمی ارائه مقاله با دریافت گواهی استفاده نمایند.

استاد دانشگاه صنعتی شاهرود در باره موضوع مقاله ها نیز گفت: موضوع مقاله های این کنفرانس شامل کلیه پژوهش ها در زمینه روش های نظری، تجربی و محاسباتی در دینامیک شاره ها می باشد و جریان های آرام، جریان های متلاطم، پایداری جریان، جریان های تراکم ناپذیر، جریان های تراکم پذیر و جریان های بیولوژیک است.

وی گفت: لایه های مرزی، شاره های غیرنیوتنی، جریان های با سطح آزاد، جریان های دوفازی و چندفازی، جریان های همراه با احتراق، جریان های رقیق، جریان در محیط های متخلخل، دینامیک شاره های ژئوفیزیکی (جوی و اقیانوسی)، کاربرد سنجش از دور در مطالعه شاره های محیطی، دینامیک شاره های زیست محیطی، اثرات شناوری و دوران در جریان، انتقال جرم و گرما، کاربرد شاره ها در مهندسی پزشکی، روش های اندازه گیری و کنترل جریان، دینامیک شاره ها در مقیاس کوچک (میکرو و نانو)، دینامیک شاره ها در مهندسی سازه های دریایی و مهندسی کشتی، دینامیک شاره ها با اثرات میدان مغناطیسی والکتریکی، نانوشاره ها، بایو مکانیک، مهندسی بافت از دیگر محورهای هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها است.

وی گفت: دکتر علی تمایل از دانشگاه MIT با موضوع Microfluidic in biomedical applications، دکتر نیما شکری عضو هیات علمی دانشگاه منچستر انگلیس، پروفسور گودرز احمدی از دانشگاه کلارکسون امریکا با موضوع Fluid Mechanics of Particle Transport and Deposition تحت عنوان سخنران کلیدی در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها حضور خواهند یافت و دبیر علمی کنفرانس هم دکتر محمدحسن کیهان است..

شاره یا سَیّال، یکی از حالت‌های وجود ماده است و شامل مایعات، گازها، پلاسما و تا حدی جامدات پلاستیک می‌شود.

شاره ماده‌ای است که تحت اثر یک تنش برشی هر چند هم که کوچک باشد، بی وقفه تغییر شکل دهد.

تمام شاره‌ها ویژگی روان شدن را دارند و بر خلاف جامدات در برابر تغییر شکل مقاومت نمی‌کنند.